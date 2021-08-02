Тренер Патрисио Фрейре рассказал о возможном реванше с Эй Джеем Макки

Эрик Альбаррасин, тренер бывшего чемпиона Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре, прокомментировал информацию о возможном реванше его бойца с Эй Джеем Макки.
«Если реванш состоится, то он должен пройти в Бразилии. Фрейре выступает в Bellator уже 10 лет. Он — двукратный чемпион и лучший боец в истории организации. Для меня загадка, почему Патрисио проводил защиту своего титула в Лос-Анджелесе, ведь это родной город претендента.
Конечно, Эй Джей выиграл, здесь нужно отдать ему должное. Но он родился здесь, спал в своей постели, почти все фанаты поддерживали его, потому что он местный боец. Фрейре настоящий боец, и ему неважно, где проводить поединки. Но очевидно, что родной город — это слишком большое преимущество для бойца. Думаю, будет честным если реванш пройдёт в Бразилии», — рассказал Альбаррасин на пресс-конференции после боя.
В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.
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