Боб Арум рассказал, когда стоит ожидать боя Фьюри — Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда может состояться бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе Энтони Джошуа и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
«Надеюсь, что поединок Фьюри — Джошуа состоится в феврале, марте или апреле следующего года. Знаю, что Тайсон Фьюри хочет этого боя. Исходя из того, что я читал, Энтони Джошуа также очень настроен в проведении данного поединка.
Безусловно, это бой, который нужно устроить. Все хотят его увидеть. Поэтому я верю, что поединок состоится в первом квартале 2022 года», — приводит слова Арума Boxing News 24.
Ранее британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал даты возможного проведения поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Они должны были встретиться на ринге, но американец Деонтей Уайлдер добился права третьего боя с Фьюри. Из-за срыва боя Джошуа решил провести поединок с украинцем Александром Усиком. 25 сентября Энтони Джошуа будет боксировать с Александром Усиком, а Тайсон Фьюри 9 октября проведёт бой с Деонтеем Уайлдером.
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