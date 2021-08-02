Александр Емельяненко рассказал, с кем хочет отпраздновать свой день рождения

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» пост, приуроченный к своему дню рождения.
«Сегодня у меня день рождения — мне исполнилось 40 лет. Для мужчины это серьёзный возраст. За спиной много жизненных побед — любящая мама, красавица-дочка и неплохая спортивная карьера. Не обошлось и без поражений — последний год выдался сложным для меня в целом. Если бы меня спросили, где и с кем я хочу провести сегодняшний день — я бы без промедлений сказал — дома с семьёй. С мамой, Фёдором, Ваней и дочкой. В свой День Рождения я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, большого семейного счастья, мудрости и терпения! Храни вас Господь!» — написал Александр в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
- 2 августа 2021
-
12:00
-
11:02
-
10:04
-
07:55
-
06:21
-
00:54
-
00:04
- 1 августа 2021
-
23:30
-
22:41
-
22:13
-
22:08
-
21:50
-
21:43
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
20:46
-
20:28
-
19:59
-
18:38
-
17:56
-
16:12
-
15:54
-
15:30
-
14:38
-
14:06
-
13:57
-
13:00
-
12:25
-
12:07
-
11:11
-
10:22
-
09:42
-
08:16
-
07:33