Александр Емельяненко рассказал, с кем хочет отпраздновать свой день рождения

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» пост, приуроченный к своему дню рождения.

«Сегодня у меня день рождения — мне исполнилось 40 лет. Для мужчины это серьёзный возраст. За спиной много жизненных побед — любящая мама, красавица-дочка и неплохая спортивная карьера. Не обошлось и без поражений — последний год выдался сложным для меня в целом. Если бы меня спросили, где и с кем я хочу провести сегодняшний день — я бы без промедлений сказал — дома с семьёй. С мамой, Фёдором, Ваней и дочкой. В свой День Рождения я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, большого семейного счастья, мудрости и терпения! Храни вас Господь!» — написал Александр в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.