Деррик Льюис — о бое с Сирилем Ганом: я попру на него 100%

Участник схватки за титул временного чемпиона в тяжёлом весе Деррик Льюис рассказал о своём плане на бой с французом Сирилем Ганом.

«Мы бьёмся в моём родном городе. Я попру на него 100%. Хьюстон как вы? Погнали!», — рассказал Льюис в новом промо предстоящего турнира от UFC.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.

Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.