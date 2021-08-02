Сборная России завоевала 43 медали на молодёжном чемпионате мира по ММА

Российские спортсмены завоевали 43 медали на молодёжном чемпионате мира ММА в Софии (Болгария). Сборная России обошла топовые команды США, Казахстана и Ирландии, об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись россияне:

16-17 лет — Мансур Батиев, Абдул-Малик Сириев, Давид Озманян, Артём Шешохин, Александр Шепель, Анастасия Иванова, Елизавета Чкалова;

14-15 лет — Артур Жалов, Юсуп Кукаев, Тамерлан Дзауров, Дарья Сидорова, Алина Зайцева; 12-13 лет — Арсений Черняк, Михаил Назаренко, Максим Пинигин, Адам Омаров, Каролина Гордилова.

В возрастной категории 14-15 и 16-17 лет российские спортсмены собрали рекордный урожай наград, заработав 29 медалей — 12 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. На последнем первенстве мира в 2019 году наша команда добыла 17 медалей — 6 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых.

В возрастной категория 12-13 лет сборная России выступала впервые, показав второй командный результат.

16-17 лет: юноши до 52,2 кг: Мансур Батиев золото, Курбан Ибрагимов бронза до 56,7 кг: Абдул-Малик Сириев золото, Моххамад Чатаев серебро. до 61,2 кг: Давид Озманян золото, Моххамад Халадов серебро до 70,3 кг: Артем Шешохин золото. до 83,9 кг: Жандар Узаиров бронза до 93 кг: Александр Шепель золото, Дауд Аюбов серебро. Девочки до 47,7 кг: Анастасия Иванова золото до 61,2 кг: Елизавета Чкалова золото, Ева Митрякова бронза 14-15 лет: Юноши до 40 кг: Артур Жалов золото до 44 кг: Халил Пирмагомедов серебро, Абубукар Заитов бронза. до 48 кг: Мамед Абдулмежидов серебро до 52 кг: Алан Сайидов бронза до 62 кг: Юсуп Кукаев золото, Максим Ширинов серебро до 67 кг: Магомед Салтаханов серебро до 72 кг: Тамерлан Дзауров золото до 100 кг: Руслан Овсянников серебро. Девочки до 44 кг: Дарья Сидорова золото, Виктория Белякова серебро до 48 кг: Алина Зайцева золото, Алина Кокорина серебро до 72 кг: Елизавета Егоршина серебро 12-13 лет: Юноши до 34 кг: Арсений Черняк золото, Макар Зайцев серебро до 37 кг: Михаил Назаренко золото, Денис Пурбуев серебро. до 44 кг: Максим Пинигин золото. до 52 кг: Афанасий Носков серебро, Геворг Амбартсумян бронза до 57 кг: Адам Омаров золото, Александр Тятов серебро до 100 кг: Савелий Ивашкин бронза. Девочки до 44 кг: Екатерина Еричева бронза до 48 кг: Кристина Морозова серебро до 52 кг: Татьяна Желтоухова «серебро» До 57 кг: Каролина Гордилова золото.