В Федерации бокса оценили выступление России на Олимпиаде

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал выступление российских боксёров на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Команда показывает на Олимпийских играх в Токио хороший результат, уже гарантировав себе минимум шесть медалей, в том числе две бронзовых. Конечно, жаль ребят, уступивших в боях — Имама Хатаева, Андрея Замкового и Ивана Верясова. На мой взгляд, Имам выглядел в ринге лучше своего соперника. В любом случае я поздравляю его и Андрея Замкового с олимпийскими наградами.
Тем более что для Андрея это уже вторая «бронза» Игр. Впереди нас ждёт ещё много интересных и важных поединков. Во вторник за выход в полуфинал будет сражаться Габил Мамедов, который может принести в зачёт ещё одну медаль. Мы надеемся, что все боксёры будут идти без поражений. Будем болеть за них и желаем только побед!» — приводит слова Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.
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