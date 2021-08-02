Менеджер Емельяненко: ни о какой отмене боя Александра с Джиганом речи не идёт

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александр Емельяненко, прокомментировал слова промоутера Камила Гаджиева о возможном срыве поединка с известным рэп-исполнителем Джиганом.



«Смотрите, бойцу нужно три месяца для хорошей подготовки к бою. Сейчас только август. Александр находится на сборах в Карачаево-Черкесии, так что ни о каких отменах даже близко не говорим. Я его туда отвёз, чтобы максимально не было ни искушений, ни соблазнов. Он, по сути, в санатории: трёхразовое питание, пробежки и процедуры.



Скажу честно, эти сборы даются тяжело. Намного тяжелее, чем предыдущие. Отрицать этого точно не буду. Год загула никуда не выкинешь, и он сейчас сказывается во всей красе. Его нынешние тренировки — это больше физкультура для подготовки именно физического состояния, нежели подготовка к бою.



К нему также приезжал лучший нокаутёр промоушена Hardcore MMA Дауд Кельбиханов, они уже с ним поработали.



С Гаджиевым уже созвонился сегодня. Он мне честно заявил, что ничего конкретного не имел в виду, просто сослался на то, что такие прецеденты уже были по жизни. Не более того, остальную шумиху уже СМИ развели.



Саша достаточно сложный человек. У Камила с ним в своё время не сложились рабочие отношения. Вот и итог.



Джиган? При всём уважении к Денису и его команде даже пьяный Саша легко отправит его в нокаут. Разница в классе никуда не денется. В его случае идеально подходит фраза «талант не пропьёшь». Как бы он ни старался», — приводит слова Бостанова Legalbet.