Боец UFC Фахретдинов: рэперы думают, что бои — это легко. Мы должны показывать им их место

Боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о подписании контракта между лигой Hardcore FC MMA и известным рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном.



«Я знаю Анатолия Сульянова, основателя лиги Hardcore FC MMA, который ему предложил. Там просто хайп. Толю понять можно, он хайпанул. А эта вторая «чепуха» куда прёт, я не знаю.



Естественно, если ему дадут бой с каким-нибудь фриком, может, он и выиграет. Но мы должны показывать им, где их место. Его место явно не в боях, пусть поёт или что он там делает? Каждый должен заниматься своим делом.



Они думают, что бои — это легко. Ни фига. Тут три месяца готовимся, и то — полгода подраться не можешь, визу получить не можешь. А они ещё заработают на этом миллионы.



Дать бы ему нормального спортсмена в соперники на три минуты, чтобы он понял, что MMA — это непростой вид спорта. В этом Pop-MMA они, конечно, могут пиариться, но прекрасно понимают, что в бойцовом мире они никто и звать их никак. Пускай занимаются, но не говорят, что они бойцы», — цитирует Фахретдинова «Реальное время».