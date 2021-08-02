Боец UFC Фахретдинов: рэперы думают, что бои — это легко. Мы должны показывать им их место

Боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о подписании контракта между лигой Hardcore FC MMA и известным рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном.
«Я знаю Анатолия Сульянова, основателя лиги Hardcore FC MMA, который ему предложил. Там просто хайп. Толю понять можно, он хайпанул. А эта вторая «чепуха» куда прёт, я не знаю.
Естественно, если ему дадут бой с каким-нибудь фриком, может, он и выиграет. Но мы должны показывать им, где их место. Его место явно не в боях, пусть поёт или что он там делает? Каждый должен заниматься своим делом.
Они думают, что бои — это легко. Ни фига. Тут три месяца готовимся, и то — полгода подраться не можешь, визу получить не можешь. А они ещё заработают на этом миллионы.
Дать бы ему нормального спортсмена в соперники на три минуты, чтобы он понял, что MMA — это непростой вид спорта. В этом Pop-MMA они, конечно, могут пиариться, но прекрасно понимают, что в бойцовом мире они никто и звать их никак. Пускай занимаются, но не говорят, что они бойцы», — цитирует Фахретдинова «Реальное время».
- 2 августа 2021
-
19:57
-
18:59
-
17:25
-
16:07
-
15:48
-
13:47
-
13:05
-
12:00
-
11:02
-
10:04
-
07:55
-
06:21
-
00:54
-
00:04
- 1 августа 2021
-
23:30
-
22:41
-
22:13
-
22:08
-
21:50
-
21:43
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
20:46
-
20:28
-
19:59
-
18:38
-
17:56
-
16:12
-
15:54
-
15:30
-
14:38
-
14:06
-
13:57
-
13:00