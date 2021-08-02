Александр Емельяненко: возможно, однажды всё придёт в норму. Фёдор — родной человек
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что хотел бы восстановить отношения с братом, Фёдором Емельяненко.
«В свой день рождения, как правило, вспоминаешь о самом важном. Самое важное для меня — это семья. Я видел последнее интервью Фёдора, где он сказал, что так в семье быть не должно, это неправильно. И я с ним согласен.
Возможно, однажды всё придёт в норму. Сегодня мне исполняется 40, и я, конечно, хочу видеть рядом родных людей. Фёдор — родной человек. Как проходит мой день рождения? Да как обычно — завтрак, тренировка, отдых, вторая тренировка и свободное время», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.
Ранее Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» пост, приуроченный к своему дню рождения.
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