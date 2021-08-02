Александр Емельяненко резко высказался об участии спортсмена-трансгендера на ОИ-2020

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал первое в истории выступление спортсмена-трансгендера на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии в первой попытке не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Затем Хаббард дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу на последнем месте.
«Друзья, о каких трансгендерах может идти речь? Я вообще не понимаю, как этих людей допускают до соревнований. Спортсменки используют тестостерон – это допинг. А мужик стал женщиной и начал соревноваться с другими женщинами – это нормально. Пусть тогда для всех «особенных» делают свою лигу — «лигу терпимости»», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».
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