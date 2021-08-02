Кормье: мы не можем судить о решении Симоны Байлз, сказать, права она или нет

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о ситуации с гимнасткой Симоной Байлз, которая снялась с соревнований на Олимпиаде из-за психологических проблем. Позднее Байлз приняла решение выступить в женских соревнованиях на бревне в рамках Олимпиады в Токио после её снятия с командного многоборья.
«Я искренне убеждён, что это очень сложная вещь. В таком виде спорта, как борьба, прекратить соревноваться — всё равно, что бросить курить. Но когда ты делаешь все эти вращения в воздухе. Любой инцидент может оказаться разрушительным, так что вам действительно нужно смотреть за состоянием.
Я общался с друзьями в групповом чате по этому вопросу, и у каждого было своё мнение. Но на самом деле единственный человек, чьё мнение важно и кого могут ждать последствия от решения — это Симона Байлз.
Думаю, когда ты становишься величайшим, на тебя падает большое давление. Иногда настолько большое, что вы не можете с ним справиться.
Мы не можем судить о её решении и не можем сказать, права она или нет. В конечном счёте ей придётся смириться со своим решением ещё до того, как у нас начнётся новый сезон в баскетболе, футболе и бейсболе. Она по-прежнему будет сталкиваться с тем, что находится в том месте, где она не может больше соревноваться. У меня нет мнения, потому что это не моё дело», — приводит слова Кормье MMAFighting.
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