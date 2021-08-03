Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-претенденты на титул UFC в среднем весе Коста и Веттори проведут бой в октябре

Экс-претенденты на титул UFC в среднем весе Коста и Веттори проведут бой в октябре
Комментарии

30-летний бразильский боец UFC Пауло Коста и 27-летний представитель Италии Марвин Веттори, выступающие в UFC в средней весовой категории, согласовали свой поединок на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 23 октября. Об этом информирует MMA Fighting.

Отметим, что в своих последних боях оба спортсмена уступили Исраэлю Адесанье. Пауло Коста провёл поединок с ним в сентябре 2020 года, уступив техническим нокаутом, а Марвин Веттори проиграл нигерийцу единогласным решением судей в июне этого года на UFC 263.

Всего на счету Пауло Косты шесть боёв в UFC, в которых он потерпел лишь одно поражение. У Веттори же позади 11 боёв на престижном промоушене — он уступил в трёх поединках, а ещё один был завершён ничьей.

Новость по теме
Веттори бросил вызов Пауло Косте, тот отреагировал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021