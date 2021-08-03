Экс-претенденты на титул UFC в среднем весе Коста и Веттори проведут бой в октябре

30-летний бразильский боец UFC Пауло Коста и 27-летний представитель Италии Марвин Веттори, выступающие в UFC в средней весовой категории, согласовали свой поединок на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 23 октября. Об этом информирует MMA Fighting.

Отметим, что в своих последних боях оба спортсмена уступили Исраэлю Адесанье. Пауло Коста провёл поединок с ним в сентябре 2020 года, уступив техническим нокаутом, а Марвин Веттори проиграл нигерийцу единогласным решением судей в июне этого года на UFC 263.

Всего на счету Пауло Косты шесть боёв в UFC, в которых он потерпел лишь одно поражение. У Веттори же позади 11 боёв на престижном промоушене — он уступил в трёх поединках, а ещё один был завершён ничьей.