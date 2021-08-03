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«Видимо, в телефоне смотрел другой поединок». Российский боксёр раскритиковал судью на ОИ

«Видимо, в телефоне смотрел другой поединок». Российский боксёр раскритиковал судью на ОИ
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Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, победивший в полуфинале Олимпийских игр — 2020 новозеландца Дэвида Ньику в весовой категории до 91 кг, раскритиковал одного из судей поединка.

«Не понимаю, как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда. Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам. Теперь ждём, с кем буду боксировать в финале: с бразильцем или кубинцем», — цитирует Гаджимагомедова телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Отметим, Гаджимагомедов гарантировал в копилку медального зачёта сборной России как минимум серебряную медаль. Бой за золото состоится в пятницу, 6 августа. Начало — в 9:05 мск. Его соперник станет известен позднее.

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