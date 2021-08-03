Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков проведёт в Москве бой с Тайреллом Форчуном

Российский боец Bellator Виталий Минаков, бывший чемпион промоушена в тяжёлом весе, уже в ближайшее время готов провести бой с 31-летним представителем США Тайреллом Форчуном. Об этом информирует MMA Fighting. Это будет первый бой для Минакова с августа 2019 года.

Поединок запланирован на 23 октября, сам же турнир пройдёт в Москве.

Для Минакова (22-1) это будет лишь третий бой с тех пор, как он вернулся в Bellator два года назад. В своём первом заходе в Bellator Виталий имел рекорд 5-0, прежде чем он приостановил карьеру в промоушене из-за разногласий по контракту. Затем он одержал семь побед кряду в российском Fight Nights Global, после чего вновь подписал контракт с Bellator в 2019 году и проиграл единогласным решением судей Чейку Конго на Bellator 216. Уже в следующем бою на Bellator 225 россиянин нокаутировал Тимоти Джонсона.

Форчун выигрывал три боя подряд с тех пор, как проиграл первый бой в своей карьере Джонсону на Bellator 239 в феврале 2020 года.

Отметим, что возглавляет кард Bellator Moscow бой легендарного Фёдора Емельяненко.