Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов высказался после выхода в финал Олимпиады-2020

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийских игр — 2020, а также объяснил выбор песни для своих поединков. В 1/2 Муслим, выступающий в весовой категории до 91 кг, одолел новозеландца Дэвида Ньику.
«Я родился в Дагестане высоко в горах, моё село находится очень высоко на границе Грузии и Азербайджана. Туда можно еле добраться, песня про Дагестан была именно из-за этого. Эта песня меня мотивирует. Мои земляки, родственники и друзья были у экранов телевизора и болели за меня. В первую очередь я представляю Краснодарский край, Дагестан, да и всю Россию. Каждый житель нашей страны болеет за нашего спортсмена.
Эта песня стала популярна после выходов Хабиба. Во время его выхода на бой с Конором мы были на чемпионате России в Якутске, смотрели этот поединок. Когда Хабиб выходил, я почувствовал мотивацию и дрожь по всему телу. Это было приятно. С тех пор эта песня играет и на моих выходах, она очень мне помогла.
С Хабибом лично незнаком. Был знаком с Абдулманапом Магомедовичем, он меня награждал на чемпионате мира в Екатеринбурге и поздравлял в своём «инстаграме». К сожалению, его уже нет, пусть всевышний простит все его грехи.
Я думал, что песню мне не допустят, потому что она про родину и страну. Сказано же, что такое не допускается, но я попросил, вдруг разрешат. В итоге разрешили», — передаёт слова Гаджимагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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