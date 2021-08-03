Российский боксёр Замковой: ехал за золотом Олимпиады, поэтому выступлением недоволен

Российский боксёр Андрей Замковой подвёл итоги выступления на Олимпийских играх-2020, а также поделился планами на будущее. Андрей, выступающий в весовой категории до 69 кг, стал обладателем бронзовой медали Игр в Токио. В полуфинальном поединке россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил представителю Кубы Роньелю Иглесиасу Сотолонго.

«Я ехал в Токио с целью завоевать золотую медаль, поэтому остался недоволен своим выступлением. Но как есть – не всё бывает так, как мы хотим. Нужно провести анализ вместе с моим тренером Геннадием Рыжиковым, я полностью доверяю этому специалисту. Но сначала я хочу немного отдохнуть, провести время с близкими, пережить вот этот момент. Честно, я очень расстроен, я настраивался на большее. Опережая вопрос, скажу, что я не завершаю карьеру. Через три года Олимпиада в Париже, я очень хочу на неё отобраться.

У нас есть хорошее подрастающее поколение, которое наступает на пятки. И легко не будет, поэтому постоянно приходится в себе что-то улучшать. Сейчас надо определяться с весовой категорией, потому что дивизиона до 69 кг не будет. Соответственно, нужно либо подниматься в 71 кг или опускаться до 67 кг. На Олимпиаде мне всё очень понравилось: условия, еда, приветливые люди. Было комфортно.

Команда, на мой взгляд, выступает очень достойно. И впереди ещё бои с участием наших боксёров. Перед нами была поставлена задача выиграть три золотые медали. Муслим и Альберт уже вышли в финал. Верю, что Глеб способен на это. Желаю всем удачи и побед! Буду за них переживать. Надеюсь, что наши ребята докажут, что являются лучшими в мире», — приводит слова Замкового пресс-служба Федерации бокса России.