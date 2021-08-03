Батыргазиев прокомментировал победу в полуфинале ОИ-2020

Альберт Батыргазиев прокомментировал победу в полуфинале боксёрского турнира Олимпийских игр в Токио. В полуфинале в весовой категории до 57 кг россиянин раздельным решением судей победил кубинца Ласаро Альвареса.

«Бой получился для меня очень тяжёлым. Передо мной стояла задача не терять концентрацию и не опускать руки, что со мной иногда случается. При этом мы ожидали, что соперник будет действовать именно с опущенными руками для того, чтобы меня провоцировать. И сейчас тренеры напоминали мне об этом после каждого раунда.

Я рад оказаться в финале, но моя задача – золото Олимпийских игр. Что касается момента с вынесением судейского решения, то я ни о чём не думал и не загадывал. Судьи выполняют свою работу, и сейчас была поднята моя рука. Если бы этого не произошло, я бы признал своё поражение», – цитирует Батыргазиева пресс-служба Федерации Бокса России.