Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб рассказал, почему именно россиянам сложнее попасть в UFC

Хабиб рассказал, почему именно россиянам сложнее попасть в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хабиб Нурмагомедов рассказал почему бойцы из его команды выступают в Bellator.

«Ребята, реально очень тяжело подписаться в UFC. Они просто ни в ком не нуждаются, у них всё в шоколаде. Чтобы подписать туда человека, ты должен реально отличаться, особенно, если речь идёт о ребятах из России. В UFC видят, что у нас очень крепкие бойцы заходят, подписывают, мы всех там бьём, можно так сказать. Нелегко туда подписаться. Если бы я мог, я бы подписал Рабаданова в UFC. Но я не смог», – сказал Нугмагомедов в интервью YouTube-каналу Sport24: Культура бития.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Новость по теме
Хабиб отреагировал на грубые слова Макгрегора о его покойном отце
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021