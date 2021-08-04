Хабиб рассказал, почему именно россиянам сложнее попасть в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хабиб Нурмагомедов рассказал почему бойцы из его команды выступают в Bellator.

«Ребята, реально очень тяжело подписаться в UFC. Они просто ни в ком не нуждаются, у них всё в шоколаде. Чтобы подписать туда человека, ты должен реально отличаться, особенно, если речь идёт о ребятах из России. В UFC видят, что у нас очень крепкие бойцы заходят, подписывают, мы всех там бьём, можно так сказать. Нелегко туда подписаться. Если бы я мог, я бы подписал Рабаданова в UFC. Но я не смог», – сказал Нугмагомедов в интервью YouTube-каналу Sport24: Культура бития.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.