Хабиб Нурмагомедов охарактеризовал следующего соперника Фёдора Емельяненко

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что знает, кто будет следующим соперника бойца ММА Фёдора Емельяненко. На данный момент официально имя соперника Емельяненко не разглашали.

«Я знаю, кто будет его соперником. Хотел бы, чтобы это был его самый лёгкий соперник. Чтобы он вышел, вырубил, выиграл у себя дома. Потому что ну возраст немаленький. Не хочется, чтобы Фёдор вышел и рубился с молодыми львами. Ну, в своё время он всё доказал, когда тебе 44 года, какого соперника ему можно желать? Давать ему хорошего соперника, значит желать ему поражения, скажем так. Моё мнение, что соперник у него непростой", — рассказал Хабиб в интервью, размещённом на канале Sport24: культура бития в YouTube.

Ожидается, что российский тяжеловес выступит на турнире Bellator, который будет проходить в Москве 23 октября.