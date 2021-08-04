Зубайра Тухугов: мой бой уже назначен — скоро везде будут новости

Российский боец ММА Зубайра Тухугов сообщил, что уже знает имя своего следующего соперника. По словам Зубайры, бой должны анонсировать в скором времени.
«Насчёт моего боя, я не могу отвечать на этот вопрос, потому что его должны сперва афишировать в UFC. Но бой мне уже назначен — скоро везде будут новости, фотки.
Можно сказать, что я начал активно тренироваться за пять месяцев до боя. А раньше я приступал к сборам за два месяца до поединка. Я провёл три сбора подряд. Собираюсь показать себя на другом уровне. Хочу исправить ошибки, которые допускал в последнем бою и больше их не повторять.
Надеюсь, смогу показать зрелищный бой. Соперник тоже неплохой, а когда два хороших бойца встречаются, они могут показать отменный бой», — сказал Тухугов в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.
- 4 августа 2021
-
10:38
-
10:15
-
01:28
-
00:11
- 3 августа 2021
-
22:36
-
21:56
-
21:41
-
19:54
-
19:42
-
18:06
-
16:48
-
15:39
-
14:15
-
12:24
-
11:42
-
11:04
-
10:14
-
09:15
-
08:49
-
08:36
-
07:34
-
06:42
-
06:06
-
05:39
- 2 августа 2021
-
23:55
-
22:47
-
21:57
-
21:01
-
20:46
-
19:57
-
18:59
-
17:25
-
16:07
-
15:48
-
13:47