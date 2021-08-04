Зубайра Тухугов: мой бой уже назначен — скоро везде будут новости

Российский боец ММА Зубайра Тухугов сообщил, что уже знает имя своего следующего соперника. По словам Зубайры, бой должны анонсировать в скором времени.

«Насчёт моего боя, я не могу отвечать на этот вопрос, потому что его должны сперва афишировать в UFC. Но бой мне уже назначен — скоро везде будут новости, фотки.

Можно сказать, что я начал активно тренироваться за пять месяцев до боя. А раньше я приступал к сборам за два месяца до поединка. Я провёл три сбора подряд. Собираюсь показать себя на другом уровне. Хочу исправить ошибки, которые допускал в последнем бою и больше их не повторять.

Надеюсь, смогу показать зрелищный бой. Соперник тоже неплохой, а когда два хороших бойца встречаются, они могут показать отменный бой», — сказал Тухугов в интервью на канале «Вестник ММА» в YouTube.