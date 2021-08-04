Кубинский боксёр Арлен Лопес выиграл золото Олимпиады, одолев Уиттакера

Кубинский боксёр Арлен Лопес, выступающий в весовой категории до 81 кг, стал обладателем золотой награды Олимпийских игр в Токио. В решающем матче соревнований со счётом 4:1 он победил представителя Великобритании Бенджамина Уиттакера.
Напомним, в полуфинале Уиттакер раздельным решением судей одолел россиянина Имана Хатаева, который стал обладателем бронзовой медали Олимпиады. Кроме того, бронзовым медалистом в этой категории стал азербайджанский боксёр кубинского происхождения Лорен Берто Альфонсо Домингес.
Для 28-летнего Лопеса золотая медаль Игр в Токио стала второй в карьере. Первую он завоевал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Вчера, 3 августа, два представителя России вышли в финал Олимпийских игр: Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Альберт Батыргазиев (до 57 кг).
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