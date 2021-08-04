Дюбуа назвал фаворита в поединке Джошуа и Усика

Британский боксёр Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от поединка своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с украинцем Александром Усиком. Бой пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».



«Я отдаю предпочтение Джошуа. Думаю, это будет хороший поединок. Каждый из этих бойцов выступает на топовом уровне. Нельзя просто сказать, что Джошуа победит в любом случае. Оба показывают хороший уровень. Думаю, нас ждёт интересное противостояние», — сказал Дюбуа в интервью на канале Pro Boxing Fans в YouTube.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

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