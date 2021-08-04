Дюбуа назвал фаворита в поединке Джошуа и Усика

Британский боксёр Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от поединка своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с украинцем Александром Усиком. Бой пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».
«Я отдаю предпочтение Джошуа. Думаю, это будет хороший поединок. Каждый из этих бойцов выступает на топовом уровне. Нельзя просто сказать, что Джошуа победит в любом случае. Оба показывают хороший уровень. Думаю, нас ждёт интересное противостояние», — сказал Дюбуа в интервью на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
- 4 августа 2021
-
14:21
-
13:59
-
13:21
-
12:05
-
10:38
-
10:15
-
01:28
-
00:11
- 3 августа 2021
-
22:36
-
21:56
-
21:41
-
19:54
-
19:42
-
18:06
-
16:48
-
15:39
-
14:15
-
12:24
-
11:42
-
11:04
-
10:14
-
09:15
-
08:49
-
08:36
-
07:34
-
06:42
-
06:06
-
05:39
- 2 августа 2021
-
23:55
-
22:47
-
21:57
-
21:01
-
20:46
-
19:57
-
18:59