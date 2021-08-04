Тухугов рассказал, как проходят спарринги Хабиба с Махачевым

Российский боец ММА Зубайра Тухугов сообщил, как проходят спарринги между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и его другом, бойцом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«У них бывают мощные спарринги. Как будто не друзья. Они жёстко борются. Но они братья, у них нет такого, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Они друг друга поддерживают. У них получаются очень зрелищные спарринги», — сказал Тухугов в интервью, размещённом на канале Вестник ММА в YouTube.



Ранее сообщалось, что Махачев принял предложение о бое с 36-летним представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом. Стороны согласовали дату и место поединка — он пройдёт 30 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).