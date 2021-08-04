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«Это будет настоящая битва!» Дана Уайт высказался о бое де ла Хойи с Белфортом

«Это будет настоящая битва!» Дана Уайт высказался о бое де ла Хойи с Белфортом
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.

«Я молюсь, чтобы Витор вырубил этого болвана. Терпеть его не могу. Когда-то мы с де ла Хойей были крутыми, я бывал в его лагере. Признаю, что его удар мог нокаутировать многих. Де ла Хойя в самом расцвете был настоящим монстром. Это будет настоящая битва с участием двух отменных бойцов! Мне кажется, что Витор может рассчитывать на победу нокаутом, но де ла Хойя тоже хорош.

Надеюсь, кокаин, текила и вся остальная гадость, которую этот парень употребляет, сделали свое дело и Виктор сумеет одержать верх, оставив его лежать без сознания», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

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