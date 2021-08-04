Тренер Волкова поделился мнением о победителе предстоящего боя Сириль Ган — Деррик Льюис

Тренер Тарас Кияшко, под чьим руководством тренируется боец UFC Александр Волков, поделился ожиданиями от боя за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе между Сирилем Ганом и Дерриком Льюисом. Бойцы проведут поединок 7 августа на UFC 265 в Хьюстоне (США).

«Кроме оверхэнда, у Льюиса есть прекрасный апперкот, которым он погасил Блэйдса. Хороший тайминг, плюс Льюис – умный и хитрый товарищ. Несмотря на свои габариты, он неплохо и неожиданно бьёт ногами. Деррик быстро поднимается из партера – ему хватает силы, чтобы подняться с человеком своей массы. Он умеет ждать.



Что интересного есть в арсенале Гана, помимо футворка? Он хороший и техничный кикбоксёр. Удара, как у Льюиса, у него нет, но есть чувство дистанции. Он выбрасывает хорошие комбинации, может работать в обеих стойках.

Думаю, бой закончится нокаутом, если Льюис этого захочет. Если будет осторожничать, то бой может продлиться все пять раундов. Возможно, Льюис будет выжидать, а Ган — двигаться и набирать очки. Но, например, был бой Льюис – Нганну, который продлился три раунда и завершился победой Деррика по очкам. Оба боялись, но Льюис постоянно выбрасывал удары. Ударов Гана Льюис бояться не будет. Главное, чтобы не летел вперёд. Я бы поставил на победу Льюиса нокаутом», — приводит слова Кияшко «Рейтинг букмекеров».