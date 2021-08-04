Колби Ковингтон считает, что Макгрегор больше не сможет выступать на прежнем уровне

Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что Конору Макгрегору больше не интересны ММА.
«Это конец. Думаю, что ему больше нечего предложить. Его кураж исчез. У него больше нет прежней страсти к ММА. Он больше не просыпается в 6 утра, чтобы совершить пробежку или покататься на велосипеде. Он отдыхает на яхте, курит косяки, пьёт виски и зависает с проститутками. Его лучшая версия осталась в прошлом, и больше мы её не увидим», – цитирует Ковингтона SportsKeeda.
Следующий бой Ковингтон проведёт с Камару Усманом 6 ноября в Нью-Йорке. Отметим, что Усман и Ковингтон уже провели один поединок. Тогда Камару одержал досрочную победу, сломав сопернику челюсть.
Ранее менеджер Усмана Али Абдель-Азиз выразил надежду, что в повторном поединке его клиент нанесёт сопернику ещё более серьёзные травмы.
Свой последний бой Ковингтон провёл в сентябре 2020 года. Американский боец победил в нём Тайрона Вудли техническим нокаутом. На данный момент Колби провёл 18 боёв в UFC, 16 из которых выиграл, а в двух потерпел поражения.
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