Билеты на бой Джошуа – Усик были проданы за сутки

Билеты на бой между украинским боксёром Александром Усиком и чемпионом мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа были раскуплены за сутки после старта продаж.



Об этом объявил «инстаграм» промоутерской компании Matchroom Boxing. Стоимость билетов составляла от 40 фунтов (около 4 тыс. рублей) до 2 000 фунтов (около 203 тыс. рублей). Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Сообщалось, что бой смогут посетить более 60 тысяч зрителей.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз проиграл.