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Боб Арум рассказал, за кого будет болеть в поединке Джошуа-Усик

Боб Арум рассказал, за кого будет болеть в поединке Джошуа-Усик
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Глава Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего боя Джошуа-Усик.

«Усик — мой друг, потому что он друг Василия Ломаченко. Он отличный парень, весёлый, красноречивый и умный. Конечно, победа Джошуа более выгодна нам в финансовом плане, но я буду болеть за Усика. Я просто не могу с собой ничего поделать. Мы можем говорить о наступлении новой эры. Мы никогда не видели тяжеловесов таких размеров, как сейчас. Мы никогда не видели, чтобы парень с ростом, как у Тайсона Фьюри, дрался в таком необычном стиле.

Джошуа просто огромен по сравнению с тяжеловесами предыдущих поколений Эвандер Холифилд смог подняться из полутяжёлого веса в тяжёлый. Майк Тайсон был небольшого роста для своей весовой категории. В нормальных условиях Усик может победить бойца своих размеров. Но думаю что с Джошуа он испытает довольно много проблем», – цитирует Арума Sky Sports.

Напомним, Усик проведет бой с Энтони Джошуа 25 сентября в Лондоне.

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