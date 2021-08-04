Бой Чэндлера и Гэтжи может быть отменён

Бой бывших претендентов UFC на титул в лёгком весе Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи может быть отменён.



В штате Нью-Йорк, где пройдёт бой, введены новые ограничения: теперь в к участию в мероприятиях в закрытых помещениях допускаются только люди, привитые от Covid-19.



“Не то, чтобы я был противником вакцин, и дело не в том, что я сомневаюсь в их эффективности. Я просто не буду делать вакцину, пока она не будет на 100% одобрена FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. – прим. «Чемпионата»). Есть вакцины, которые прошли сотни клинических испытаний – например, от кори или ветряной оспы, которые делали моему сыну, есть вакцины, которые проверяли сто лет.



Я не знаю, что будет дальше. Считаю, что делать прививку или нет – это выбор каждого. К шестому ноября я не буду привит, поэтому не смогу выступить на Мэдисон Сквер Гарден. Так что посмотрим”, – приводит слова Чэндлер MMAJunkie.