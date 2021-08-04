Бывший чемпион UFC в среднем весе возобновит карьеру и выступит на турнире UFC 268

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд принял решение возобновить карьеру, сообщает на своей странице в «Инстаграме» обозреватель ESPN Бретт Окамото. 36-летний ветеран вернётся в октагон на турнире UFC 268, проведение которого намечен на 6 ноября. Соперником Рокхолда станет Шон Стрикленд.

Рокхолд последний раз появлялся в октагоне в июле 2019 года. Тогда он нокаутом проиграл Яну Блаховичу. В той схватке Люк получил перелом челюсти, поражение стало для него третьим за четыре поединка.

Что касается Стрикленда, то он провёл предыдущий поединок в минувший уик-энд. На турнире UFC Вегас 33 Шон единогласным решением судей победил Юрайю Холла. Этот успех стал для него пятым кряду. После этого он поднялся на восьмое место в рейтинге средневесов.