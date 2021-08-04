Александр Емельяненко скоро подпишет контракт на новый бой

Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию со своим агентом Азаматом Бостановым.
«Летим в Москву подписывать контракт на бой!» — написал Емельяненко.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Ранее агент Емельяненко рассказал, что бой с Джиганом всё же состоится. В данный момент боец находится на сборах в Карачаево-Черкессии.
Напомним, что недавно российский промоутер Камил Гаджиев высказал своё мнение о том, что Александр Емельяненко больше не в состоянии драться из-за проблем с режимом.
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