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Александр Емельяненко скоро подпишет контракт на новый бой

Александр Емельяненко скоро подпишет контракт на новый бой
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Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» новую фотографию со своим агентом Азаматом Бостановым.

«Летим в Москву подписывать контракт на бой!» — написал Емельяненко.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Ранее агент Емельяненко рассказал, что бой с Джиганом всё же состоится. В данный момент боец находится на сборах в Карачаево-Черкессии.

Напомним, что недавно российский промоутер Камил Гаджиев высказал своё мнение о том, что Александр Емельяненко больше не в состоянии драться из-за проблем с режимом.

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