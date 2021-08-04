Хабиб рассказал, за кем из российских спортсменов следит на Олимпиаде
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, за кем из российских спортсменов следит на Олимпийских играх.
«Ну на самом деле слежу за всеми. Вот сейчас смотрел борьбу, 57 и 86 кг борются. В финал вышел Угуев. И сейчас, кажется, Найфонов проиграл. Вроде с американцем боролся, если не ошибаюсь. За всеми борцами слежу. Не только за вольниками, но и дзюдо смотрю, смотрю футбол, лёгкую атлетику.
Олимпиада — вершина спорта для меня. Это вершина, не считая профессиональные виды спорта. Любой начинающий спортсмен всегда мечтает стать олимпийским чемпионом. Как фанат всех видов спорта, почти всё смотрю», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Бишкеке, видео которой размещено на канале Sputnik Кыргызстан в YouTube.
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