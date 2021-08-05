Хабиб назвал свой рекорд в жиме штанги лёжа

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о том, что его рекорд в жиме штанги — 160 кг. По его словам, максимальный вес, который ему удавалось брать — 120 кг.
«Мой рекорд в жиме штанги — 160 кг? 160 никогда не жал, честно говоря. Наверное, где-то 120 кг, 2-3 раза максимум. Я не любитель качки, штанги. Я это всё делаю, просто чтобы выглядеть, как спортсмен. В основном делаю классику: отжимание, турник, брусья, прыжки. Всё, что нужно для атлета. А штангу и остальное делаю чуть-чуть. Чтобы остаться похожим на спортсмена», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Бишкеке, видео которой размещено на канале Sputnik Кыргызстан в YouTube.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. В последнем поединке он досрочно победил Джастина Гэтжи.
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