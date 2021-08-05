Российский боксёр Глеб Бакши прокомментировал поражение в полуфинале Олимпиады-2020

Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, прокомментировал своё выступление в полуфинальном поединке Олимпийских игр в Токио. Глеб раздельным решением судей уступил представителю Бразилии Эберту Соузу и стал бронзовым медалистом.



«Не буду говорить про судейство – надо посмотреть поединок, обсуждать это не в моей компетенции. А я не доволен в первую очередь собой. Нельзя давать судьям возможности. Бронзой я не доволен – как можно быть довольным, любой стремится к золоту. Я допустил достаточно ошибок, надо работать над этим. Спасибо сопернику, что показал мне мои ошибки. Что на горизонте? Не буду раскрывать все тайны – в первую очередь, хочу приехать домой, где давно не был, поговорить с тренером – впереди чемпионат мира. Поспешных выводов делать не буду, пока не хотелось бы говорить, перешёл бы в профессионалы или нет.



Олимпийские игры – особенные соревнования. Для меня Олимпиада была первой, надеюсь, что без зрителей она последняя. Теперь я знаю, что такое олимпийская семья, чувствую, как много людей за нас болеет – и это так круто, что не описать словами», — передаёт слова Бакши корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.