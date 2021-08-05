Валуев отреагировал на золотую медаль российского боксёра Батыргазиева на Олимпиаде-2020

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал завоевание российским боксёром Альбертом Батыргазиевым золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

«Рад за Альберта и сборную России! Мы ожидали золотую медаль. Мои искренние поздравления. Олимпийская медаль — это несбыточная награда для многих спортсменов. А титул олимпийского чемпиона — это навсегда: ты становишься человеком, вписавшим своё имя в историю.



Я ожидал золотых медалей, потому что это убавит скепсис на тему: что же не так в нашем боксе. У нас ведь не только Батыргазиев вышел в финал, поэтому ждём, как выступит Гаджимагомедов. Хочется, чтобы было больше медалей. Давайте смотреть дальше», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.