Российский боксёр Батыргазиев прокомментировал завоевание золотой медали на Олимпиаде-2020

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, прокомментировал своё выступление на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном поединке Альберт одолел представителя США Дюка Рейгана.

«С раннего детства мечтал заниматься боксом. В начале 2017 года мне удалось стать чемпионом России по кикбоксингу. Но я всегда мечтал показать себя именно во взрослом боксе. Мне тренеры говорили, что, когда выступаешь в юниорах и юношах, не стоит сильно зацикливаться: победы и поражения бывают в таком возрасте. Весь спорт начинается во взрослом боксе. В сентябре того же 2017 года я стал чемпионат России по боксу — после этого окончательно решил поменять вид спорта. Для меня открылось много дверей. Моя мечта была одна — поехать на Олимпийские игры и вернуться с золотой медалью: продолжить дело своих старших товарищей в лице Евгения Михайловича Макаренко и Александра Малетина. Очень рад, что удалось сдержать слово, данное в первую очередь самому себе. Я всегда говорил, что мой город заслуживает золотую олимпийскую медаль. Рад, что мне удалось оправдать все ожидания.



Олимпийская награда — это очередная медаль в мою копилку: такой точно не было. Постараюсь увеличить количество наград. Не собираюсь останавливаться на достигнутом. Будем дальше радовать победами. Рад, что люди смотрят бокс — это объединяет», — передаёт слова Батыргазиева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.