Хабиб — о Макгрегоре: только зло может говорить такое о вашем отце, детях и религии

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал высказывание ирландца Конора Макгрегора о своём покойном отце.



«Только зло может говорить такое о вашем отце, жене, детях, религии. Нормальный человек никогда не станет говорить об этом. Мне кажется, что он опубликовал тот твит, когда слишком много выпил. На следующий день он всегда удаляет эти твиты. Когда он живёт нормальной жизнью, он заглядывает в свой телефон и думает: «Боже, что я натворил». И удаляет свои сообщения. Мне кажется, что всё именно так.



Когда кого-то уже нет с нами, наше отношение к этому человеку показывает, что у нас внутри. По этому моменту можно судить о душевной чистоте каждого из нас. Когда ты, один из лучших бойцов в мире, приходишь и бьёшь старика в пабе, это показывает твою сущность. Когда у тебя есть родители и дети, как ты можешь так себя вести? Я не понимаю, почему его близкие не задаются вопросом: «Да что же происходит?» — приводит слова Хабиба BJ Penn со ссылкой на подкаст Hotboxin' with Mike Tyson.



Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.



«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.

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