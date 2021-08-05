Стипе Миочич согласился провести бой с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в супертяжёлом весе Стипе Миочич выразил готовность провести поединок с экс-чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.
«У нас с Джонсом были такие отношения на протяжении всей его карьеры. Когда он будет готов к бою, мы его организуем. Сейчас он говорит о поединках в супертяжёлом весе. В настоящее время в супертяжёлом весе готовятся сражаться Деррик Льюис и Сириль Ган. Тот, кто выиграет этот бой, будет биться с Фрэнсисом Нганну.
Но если Джон Джонс захочет вернуться, он сможет сразиться с одним из них. И его соперником вполне может стать Стипе Миочич. Стипе дал согласие на этот бой», — приводит слова Уайта BJ Penn.
При этом Уайт подтвердил, что, по его мнению, Стипе проведёт следующий поединок не раньше следующего года.
Напомним, бой за временный титул UFC в тяжёлом весе между Дерриком Льюисом и Сирилем Ганом состоится уже в предстоящие выходные.
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