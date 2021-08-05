Хабиб объяснил причины вызывающего поведения Макгрегора

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о вызывающем поведении ирландца Конора Макгрегора. По мнению Хабиба, многие действия Конора вытекают из его проблем в личной жизни.
«Некоторые меняются, когда становятся богатыми и знаменитыми. Они теряют старые связи, перестают общаться с некоторыми людьми, с которыми раньше состояли в хороших отношениях. Искренние люди обязательно обратят на это внимание и постараются донести правду, чтобы исправить такую ситуацию. А как быть с фальшивыми людьми? Они всегда говорят: «Ты молодец». Или просто молчат, чтобы не расстраивать человека — ведь после правды можно потерять доверие в его глазах.
А вот настоящим и искренним всё равно. Им плевать на деньги. Они просто любят. Я думаю, что Конор теряет большое количество людей вокруг себя. Не думаю, что сейчас его окружает кто-то, кто был с ним ранее, когда он только стал чемпионом. А ведь всем нужен человек, который скажет: «Это хорошо, а это плохо», — приводит слова Хабиба BJ Penn со ссылкой на подкаст Hotboxin' with Mike Tyson.
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