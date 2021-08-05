В Польше прошёл бой в формате «трое против одного». Поединок длился всего 14 секунд
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В минувшие выходные на турнире промоушена Elite Fighters в Польше прошёл весьма необычный поединок, сообщает The Sun. В рамках поединка основного карда турнира прошёл бой в формате «три против одного».
Поединок продлился всего 14 секунд — сразу же после начала боя спортсмена, известного под прозвищем Кунг Фу Панда, трое оппонентов уже через пару секунд повалили на настил, один из его соперников прижал его к полу, а двое других начали наносить удары. Рефери практически сразу остановил поединок, присудив победу команде из троих спортсменов.
После остановки боя победители сразу же подошли к поверженному сопернику, который, несмотря на пусть и недолгое, но избиение, сумел улыбнуться и обняться с победителями боя.
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