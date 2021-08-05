Дана Уайт: вы никогда не услышите, что я заставляю людей вакцинироваться

Президент UFC Дана Уайт заявил, что никогда не станет заставлять бойцов организации делать прививку от коронавируса. По словам Даны Уайта, вакцинация должна быть добровольной, и желание поставить укол должно исходить от самого человека.



«Я бы никогда не стал говорить человеку, что ему стоит делать со своим телом. Если вы хотите сделать прививку — это ваше решение и ваш выбор. Вы никогда не услышите, что я заставляю людей вакцинироваться. Некоторых увольняют, потому что они отказываются от вакцинации, но в UFC такого никогда не будет», — приводит слова Даны Уайта TSN.



Ранее Майкл Чендлер заявил, что не будет делать прививку, и его бой против Джастина Гэтжи оказался под вопросом.



Власти Нью-Йорка заявили о необходимости вакцинации для посещения массовых мероприятий.