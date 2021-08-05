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Дана Уайт: вы никогда не услышите, что я заставляю людей вакцинироваться

Дана Уайт: вы никогда не услышите, что я заставляю людей вакцинироваться
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что никогда не станет заставлять бойцов организации делать прививку от коронавируса. По словам Даны Уайта, вакцинация должна быть добровольной, и желание поставить укол должно исходить от самого человека.

«Я бы никогда не стал говорить человеку, что ему стоит делать со своим телом. Если вы хотите сделать прививку — это ваше решение и ваш выбор. Вы никогда не услышите, что я заставляю людей вакцинироваться. Некоторых увольняют, потому что они отказываются от вакцинации, но в UFC такого никогда не будет», — приводит слова Даны Уайта TSN.

Ранее Майкл Чендлер заявил, что не будет делать прививку, и его бой против Джастина Гэтжи оказался под вопросом.

Власти Нью-Йорка заявили о необходимости вакцинации для посещения массовых мероприятий.

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