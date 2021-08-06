Чендлер: и я, и Гэтжи любим выходить в клетку и биться

Боец UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи.



«Ни для кого не секрет, что и я, и Джастин любим выходить в клетку и биться. Думаю, именно поэтому фанаты быстро привязались ко мне в UFC. Он почти подрался за титул уже во втором своём поединке. Если бы Джастин одержал побелу над Эдди Альваресом, то он бы сразился в титульном бою.



Он взрывной боец и непревзойдённый профессионал. Мы хорошо проведём время. Посмотрите наш бой, надеюсь, что уже скоро будет объявлена дата. Я пока не понимаю, что происходит. Конечно, ходят определенные слухи, но ничего еще не утверждено, так что посмотрим», — приводит слова Майкла Чендлера SportsKeeda.

Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.