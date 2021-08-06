Макгрегор: я хочу съесть детей Хабиба

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вновь жёстко высказался в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я хочу съесть его детей (повторение известной угрозы Майка Тайсона. — Прим. «Чемпионата»)! Когда он вообще их видел в последний раз? Его жену? Маму? Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьёй для разнообразия и не произносить моё имя до того, как снова окажешься где-нибудь в ловушке. В следующий раз тебе может не так повезти», — написал Макгрегор в своём «твиттере», комментируя участие россиянина в подкасте Hotboxin' with Mike Tyson.
В июне 2015-го у Хабиба родилась дочь Фатима, а в декабре 2017-го — сын, которого назвали Магомедом. 22 декабря 2019 года родился третий ребёнок.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.
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