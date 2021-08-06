Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся боксёрский поединок финала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 91 кг, в котором представитель России Муслим Гаджимагомедов встречался с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом. Бой завершился победой представителя Кубы со счётом 5:0.



Таким образом, Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль соревнований.



Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 59 медалей — 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовую. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.



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