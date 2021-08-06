Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио
Комментарии

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся боксёрский поединок финала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 91 кг, в котором представитель России Муслим Гаджимагомедов встречался с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом. Бой завершился победой представителя Кубы со счётом 5:0.

Таким образом, Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль соревнований.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 59 медалей — 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовую. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Олимпиада 2020. Бокс
Мужчины. До 91 кг. Финал
06 августа 2021, пятница. 09:05 МСК
Окончено
1
Хулио ла Крус
Куба
W
2
Муслим Гаджимагомедов
Россия
L
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021