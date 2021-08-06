Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио
Поделиться
В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся боксёрский поединок финала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 91 кг, в котором представитель России Муслим Гаджимагомедов встречался с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом. Бой завершился победой представителя Кубы со счётом 5:0.
Таким образом, Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль соревнований.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 59 медалей — 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовую. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 6 августа 2021
-
09:30
-
08:47
-
08:33
-
02:31
-
00:53
- 5 августа 2021
-
23:51
-
22:03
-
20:56
-
19:55
-
18:47
-
17:57
-
16:23
-
15:20
-
14:12
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
11:04
-
10:27
-
10:21
-
10:17
-
09:58
-
09:43
-
03:02
-
00:42
-
00:03
- 4 августа 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:34
-
21:41
-
21:08
-
20:22
Партнерский контент