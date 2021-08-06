Муслим Гаджимагомедов: нет желания носить серебряную медаль. Мы хотели золото

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов прокомментировал итоги финального поединка Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг. Гаджимагомедов проиграл единогласным решением судей кубинцу Хулио ла Крусу и завоевал серебряную медаль соревнований.



«Судьи руку не подняли, значит, проиграл. Но думал, что в поединке я доминировал, попадал по корпусу, кубинский боксёр не боксировал, а двигался по рингу: сам не бил и особо бить не давал. Всё же я набирал очки, но, к сожалению, победу мне не отдали. Где-то я чуть спешил, кидался, надо посмотреть поединок и тщательно изучить.



Я доволен всем, что даёт мне всевышний. Судьи здесь разные, судят по-своему, не могу их критиковать. Есть желание боксировать до Парижа, хоть сейчас хочу реванша. Пока это невозможно, но со временем встретимся.



Не знаю, чем запомнится серебро. Особо никто не запоминает серебро, запоминают золото. Участие для меня не главное, приезжали сюда за золотой медалью. Будем работать над ошибками. У меня нет желания носить серебряную медаль. Мы хотели золото. Вроде провели хороший поединок, но не получили того, что хотели. Конечно, я её не выкину, будет среди медалей дома», — передаёт слова Гаджимагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.