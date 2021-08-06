Чендлер: Усман выиграет бой с Ковингтоном девять раз из десяти
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Американский боец UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя чемпиона в полусреднем весе Камару Усманом и Колби Ковингтоном.
«Нельзя ставить против Усмана. Но Ковингтон был ближе всех, чтобы победить его. Думаю, что Усман выиграет бой с Ковингтоном девять раз из десяти. Если и есть десятипроцентный шанс, что кто-то может побить его, то это был бы Ковингтон. Я точно буду смотреть этот бой и, возможно, даже выступлю в том же карде», — цитирует Майкла Чендлера Sportskeeda.
Ковингтон и Усман проведут реванш 6 ноября на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер проведут бой именно на этом турнире.
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