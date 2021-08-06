Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: Усман выиграет бой с Ковингтоном девять раз из десяти

Чендлер: Усман выиграет бой с Ковингтоном девять раз из десяти
Комментарии

Американский боец UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя чемпиона в полусреднем весе Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

«Нельзя ставить против Усмана. Но Ковингтон был ближе всех, чтобы победить его. Думаю, что Усман выиграет бой с Ковингтоном девять раз из десяти. Если и есть десятипроцентный шанс, что кто-то может побить его, то это был бы Ковингтон. Я точно буду смотреть этот бой и, возможно, даже выступлю в том же карде», — цитирует Майкла Чендлера Sportskeeda.

Ковингтон и Усман проведут реванш 6 ноября на турнире UFC 268 в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер проведут бой именно на этом турнире.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021