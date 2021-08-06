В Федерации бокса подвели итоги Олимпийских игр в Токио

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев подвёл итоги выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио.



«Выступление мужской команды можно назвать хорошим. Хотя неприятно подводить итоги на такой ноте. Мы очень болели за Муслима Гаджимагомедова, очень расстроены из-за этого результата. Но мужская команда завоевала пять медалей из семи возможных. Что касается женской сборной, то все решения, включая кадровые, будут приниматься по итогам тренерского совета, когда мы проанализируем все выступления. Но уже сейчас понятно, что в подготовку сборной необходимо вносить изменения в связи с тем, что уже через три года в Париже медали в женском боксе будут разыгрываться в шести весовых категориях», — цитирует Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России.



Команда ОКР была представлена 11 боксёрами. Нашей сборной не удалось завоевать олимпийские лицензии в весе до 52 у мужчин и в 60 кг у женщин. В итоге команда ОКР по боксу на Олимпиаде завоевала шесть наград. Триумфатором Игр в Токио стал Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) завоевал серебро, а бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).