Ломаченко: я — самый большой вариант для Лопесов, чтобы заработать деньги

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поделился мнением о Теофимо Лопесе и его отце.
«Представлял ли я себе Накатани вместо Лопеса? Абсолютно не было такого. Я не знал, что Лопес-старший есть на этом поединке, и о них вообще не думал.
Вот тебе Лопесы во всей красе. Надо сегодня говорить это — мы будем говорить это. Направление ветра поменялось — давайте будем говорить это. Они не скрывают этого и говорят, что пришли сюда зарабатывать. Им нужны деньги. Сегодня я самый большой вариант для них, чтобы заработать денег.
В октябре должен был быть наш бой с Лопесом, но из-за коронавируса они перенесли поединок на 11 сентября (речь о бое Теофимо Лопеса с Камбососом. — Прим. «Чемпионата»). Соответственно, бой 2 октября не состоится. Думаю, более реальная дата — декабрь», — сказал Ломаченко в интервью на YouTube-канале LOMA Official TV.
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