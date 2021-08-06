Кормье призвал Махачева «размазать» дос Аньоса

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье пожелал российскому бойцу Исламу Махачеву «размазать» Рафаэля дос Аньоса.



«Размажь его», — написал Кормье в комментариях под записью Махачева в «Инстаграме», посвящённой предстоящему бою.



Махачев и дос Аньос встретятся на турнире UFC 267, который пройдёт 30 октября в Абу-Даби. Ранее Махачев сам обещал «размазать» оппонента.



Напомним, Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).



Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».

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