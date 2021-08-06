Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Льюис оказался почти на восемь кг тяжелее Гана

Состоялась процедура взвешивания перед турниром UFC 265.

В главном бою вечера за титул временного пояса в тяжёлом весе сойдутся Сириль Ган и Деррик Льюис. Льюис показал на весах 119,97 кг, он почти на восемь кг тяжелее Гана, который весит 112 кг.

Также вес сделали бойцы соглавного поединка вечера Жозе Алдо и Педро Муньоз. Алдо оказался немного тяжелее – 61,68 против 61,23.

Представитель Киргизии Рафаэль Физиев весит 70,53 кг, его соперник Бобби Грин показал 70,76 килограммов.

Результаты взвешивания:

Основной кард Деррик Льюис (119,97) – Сирил Ган (112).

Жозе Алдо (61,68) – Педро Муньоз (61,23).

Майкл Кьеза (77,33) – Висенте Люке (77,11), Тешия Торрес (52,16) – Анджела Хилл (52,16), Сун Ядун (61,46) – Кейси Кенни (61,68).

Предварительный кард: Бобби Грин (70,76) – Рафаэль Физиев (70,53), Винс Моралес (61,68) – Драко Родригес (61,68), Алонсо Менифилд (92,75) – Эд Херман (93,21), Каролина Ковалькевич (52,16) – Джессика Пенне (52,61).

Ранний предварительный кард: Манель Капе (58,51) (боец не уложился в вес, превысив лимит на 1,3 кг – Прим. «Чемпионата») – Оди Осборн (56,69), Майлс Джонс (61,68) – Андерсон Дос Сантос (61,46), Виктория Леонардо (56,69) – Мелисса Гатто (56,24) Джонни Муньоз (61,46) – Джейми Симмонс (61,68).

Турнир UFC 265 пройдет в ночь с 7 на 8 августа.